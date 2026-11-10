"Где государственные средства?": состояние общежития киевского вуза возмутило пользователей Сети (фото)

Студент Фото иллюстративный / © pixabay.com

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В соцсетях обсуждают состояние комнаты в одном из общежитий национального университета в Киеве. Пользователь опубликовала сообщение, в котором показала условия проживания студентов и подняла вопрос, почему ремонтом помещений приходится заниматься родителям за свой счет.

Об этом говорится на странице domivitam_design в Instagram.

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Автор сообщения обратила внимание на состояние комнаты, которое, по ее словам, больше напоминает тюремную камеру, а не жилье для студентов заведения высшего образования в XXI веке.

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«Национальный университет в Киеве, а условия — сплошной трэш, больше похоже на тюрьму!» — написала она.

Общежитие киевского университета шокировало условиями Фото domivitam_design

Она также поинтересовалась, почему университеты не обеспечивают надлежащих условий проживания молодежи и куда направляют государственные средства, выделенные на нужды учебных заведений.

В Сети показали комнату в общежитии киевского университета Фото domivitam_design

По словам пользовательницы, продавец строительного магазина неподалеку рассказал, что каждый сентябрь родители студентов массово покупают материалы, чтобы самостоятельно ремонтировать комнаты в общежитиях.

Автор пообещала рассказать о стоимости ремонта, перечне необходимых работ и других подробностях в последующих публикациях.

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В Сети показали комнату в общежитии киевского университета

Как отреагировали пользователи Сети

В комментариях сообщение вызвало оживленное обсуждение. Часть пользователей была шокирована увиденным и сравнивала условия проживания с тюремными.

Общежитие киевского университета шокировало условиями Фото domivitam_design

Некоторые комментаторы узнали общежитие и даже комнату, в которой когда-то жили. В частности, один из пользователей написал, что жил в третьем общежитии, но заметил, что показанное помещение — еще не самый плохой вариант, ведь есть и худшие условия.

Остальные вспомнили собственный опыт студенческой жизни. Одна из пользователей рассказала, что на первом курсе вместе с соседками самостоятельно отремонтировала комнату, в которой поселили четырех студенток. Однако на следующий год их оттуда выселили, а в отремонтированное помещение, по ее словам, заселили родственников комендантки. Девушкам предоставили другую комнату, которая также нуждалась в ремонте.

Другие пользователи подвергли сомнению целесообразность ежегодных ремонтов на средства родителей. Они поинтересовались почему студенты постоянно жалуются на плохие условия, хотя предыдущие жители уже вкладывали деньги и силы в обновление комнат.

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Также в комментариях призвали университеты обнародовать информацию о финансировании общежитий и расходах на их содержание.

В то же время некоторые бывшие и нынешние студенты отметили, что подобные условия в общежитиях не единичны, а в отдельных случаях ситуация может быть еще хуже.

«Выглядит хуже, чем в тюрьмах, бедные дети».

«Я не понимаю, как так получается. Каждый год новые студенты производят ремонты. И каждый год кто выпускается из тех комнат. Где деваются комнаты, в которых делали ремонт? Почему каждый год все жалуются на плохие условия? Реально ли он так изнашивается, этот ремонт?»

«А мы как раз в такой комнате и жили. В этом общежитии. Узнаю атмосферу! А еще там туалеты — отдельная история».

«Я узнала свое общежитие по кроватям. Он 15 лет назад не очень смотрелся, но такого я не видела».

«Я жил в этом 3 общежитии. Это реально нормальная комната, бывает значительно хуже».

«Честно, я сама учусь в этом университете на этой специальности, но афигеть… Нет, у меня тоже была не самая лучшая комната, прежде чем мы сделали ремонт. Но… Ну прямо жесть… У меня нет слов, какой это ужас».

«Это ужасно! Не поверю, что на общежитие не выделяют средства! Такую информацию должны предоставлять в свободном доступе! Если честно это позор для университета!»

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