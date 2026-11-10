Понтонные мосты в Киеве могут стать ловушкой для водителей: эксперт объяснил опасность

Мост в Киеве / © Associated Press

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Понтонные мосты не смогут полноценно заменить капитальные сооружения в Киеве, а во время воздушных атак они представляют повышенную опасность для водителей.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова.

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Понтонные мосты имеют серьезный недостаток

Специалист пояснил, что в отличие от капитального моста, где ракетное попадание разрушает лишь отдельные конструктивные элементы, удар по плавсредствам может привести к быстрому затоплению транспорта.

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«Если ракета или дрон попадет в понтонную переправу, боюсь, будет много затонувших автомобилей. Поэтому их нужно охранять еще больше, и ими точно нельзя пользоваться при обстреле», — подчеркнул Дмитрий Беспалов.

Эксперт отметил, что понтонные мосты разработаны, прежде всего, для военных задач и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тогда как для гражданских нужд обычно используют модульные, насыпные или комбинированные конструкции.

По его словам, такие переправы имеют спецрежим использования и находятся под контролем военных или служб по чрезвычайным ситуациям, поэтому они не предназначены для ежедневного движения гражданского транспорта между берегами.

Кроме аспекта безопасности, существует проблема инфраструктурного подключения. Любой мост нуждается в обустройстве удобных подъездных путей и транспортных развязок на обоих берегах реки. По словам Беспалова, это требует огромных финансовых затрат, которые сейчас невозможны.

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«Понтоны или модульные мосты подключить развязками нереалистично или очень дорого. Мы знаем по Шулявской развязке, что Киев одну такую строит за 2 миллиарда гривен. То есть если строить по две развязки для подключения понтонного моста получается кругленькая сумма, которой нет», — рассказал специалист.

Также понтонные переправы значительно уступают стационарным в пропускной способности. По оценке эксперта, одна полоса понтонного моста способна пропускать ориентировочно 500 автомобилей в час, в то время как одна полоса капитального моста рассчитана примерно на 2000 автомобилей в час.

Движение по мостам в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве объявили новые схемы движения между левым и правым берегами Днепра. Изменения касаются сразу трех важных переправ столицы и предусматривают другой порядок проезда для легковых автомобилей, грузовиков и транспорта. Водителям следует заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы правильно спланировать маршрут.

После повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

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