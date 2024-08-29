В Киеве ночью раздались сильные взрывы

Киевлян в ночь на 29 августа 2024 года ожидала тревожная ночь из — за атаки беспилотников.

Потому что всю ночь она сопровождалась громкими взрывами по информации мониторинговых каналов и местных журналистов.

На подступах к городу продолжает работать ПВО, чтобы уничтожить беспилотники, атакующие украинскую столицу.

Находитесь в укрытиях, дождитесь отбоя воздушной тревоги.

В воздушном пространстве страны осталось до 25 вражеских дронов.

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