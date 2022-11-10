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У Київській області пролунали вибухи: що відомо

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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2660
Час на прочитання
1 хв
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У Київській області пролунали вибухи: що відомо

Фото: Київська ОВА

Мешканців Київщини закликали зберігати спокій.

У Київській області вдень 10 листопада пролунали вибухи. Мешканців заспокоїли: у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, навчання триватимуть протягом дня.

У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

"Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, протягом дня, 10 листопада, по всій Україні застосовують стабілізаційні відключення електроенергії. У Києві та Київській області введено найбільший обсяг обмежень. Графік відключень світла можна переглянути за посиланням.

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