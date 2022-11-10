Кличко показав, як відновлюють пошкоджений російською ракетою "скляний міст" (відео)

"Міст Кличка" у Києві, який 10 жовтня постраждав від російського масованого удару, вже активно відновлюють: замінюють скло та ремонтують освітлення перил.

У Києві активно відновлюють пошкоджений російською ракетою пішохідно-велосипедний міст, відомий як "скляний міст" або "міст Кличка".

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил", — розповів Кличко у своєму Телеграмі.

На щастя, сама конструкція неушкоджена, замінити довелося лише скло. Процес роботи Кличко показав на відео.

"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 10 жовтня, росіяни ракетами атакували столицю України. Тоді ж росіяни поцілили і по славнозвісному "мосту Кличка". Однак внаслідок удару міст не лише встояв, але й залишився майже неушкодженим.

З цього приводу в соціальних мережах розпочався черговий фестиваль гумору. ТСН.ua зібрали найкращі жарти та меми про "незламний міст Кличка", який став улюбленою спорудою українців і майже посунув у "рейтингу незламності" знамениту шафку з Бородянки.

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