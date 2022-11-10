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В Киевской области раздались взрывы: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области раздались взрывы: что известно

Фото: Киевская ОВА

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.

В Киевской области днем 10 ноября раздались взрывы. Жителей успокоили: в Вышгородском районе проходят обучение для саперов.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, обучение будет продолжаться в течение дня.

В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах можно слышать звуки взрывов.

"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – отметили в ОВА.

Напомним, в течение дня, 10 ноября, по всей Украине применяются стабилизационные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области введен наибольший объем ограничений. График отключения света можно просмотреть по ссылке.

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Просмотры
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