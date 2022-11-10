В Киевской области раздались взрывы: что известно

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.
В Киевской области днем 10 ноября раздались взрывы. Жителей успокоили: в Вышгородском районе проходят обучение для саперов.
Как сообщили в Киевской областной военной администрации, обучение будет продолжаться в течение дня.
В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах можно слышать звуки взрывов.
"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – отметили в ОВА.
Напомним, в течение дня, 10 ноября, по всей Украине применяются стабилизационные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области введен наибольший объем ограничений. График отключения света можно просмотреть по ссылке.
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