В Киевской области раздались взрывы: что известно

В Киевской области днем 10 ноября раздались взрывы. Жителей успокоили: в Вышгородском районе проходят обучение для саперов.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, обучение будет продолжаться в течение дня.

В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах можно слышать звуки взрывов.

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"Сохраняем спокойствие и доверяем исключительно официальным источникам!" – отметили в ОВА.

Напомним, в течение дня, 10 ноября, по всей Украине применяются стабилизационные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области введен наибольший объем ограничений. График отключения света можно просмотреть по ссылке.

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