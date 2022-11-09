У кожному районі Києва розгорнуть пункти обігріву: який вигляд вони мають (фото)

У кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю, поїсти, взяти теплий одяг та підзарядити телефон.

Одну з таких точок в Дарницькому районі показали в Київській міській військовій адміністрації.

Пункти обігріву мають бути укомплектовані генераторами, тепловими гарматами, буржуйками та дровами. Там мають бути встановлені біотуалети, ємкості з питною водою, а також рації, ліхтарі, теплий одяг, посуд, запаси продуктів харчування та засобів гігієни.

Фото: Дарницька РДА

Нагадаємо, місцева влада підготувала план евакуації мешканців Києва, у разі повної відмови енергомережі в результаті російських обстрілів. Однак киян заспокоїли: зараз нікого не просять виїжджати з міста, такої потреби немає.

Фото: Дарницька РДА

Фото: Дарницька РДА

Фото: Дарницька РДА

Фото: Дарницька РДА

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