На Київщині перевірили готовність до оборони столиці

Голова ОВА запевнив, що рубежі оборони Києва та області постійно вдосконалюють та нарощують.

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк та голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба перевірили, як триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони на Київщині.

Про це повідомили в Київській ОВА.

“Сьогодні перевірили готовність обладнання позицій. Щодня працюємо над вдосконаленням та нарощуванням рубежів оборони, зокрема і столиці”, - йдеться у повідомленні.

Олексій Кулеба запевнив, що військових забезпечують усім необхідним – оснащенням, технікою, спецзасобами.

“Особливу увагу приділяємо потребам особового складу та їхнього комфорту” , - наголосив він.

Нагадаємо, ЗСУ будують оборонні позиції там, де існує високий ризик загрози вторгнення.

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