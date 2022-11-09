"Не на часі": українці виступили проти встановлення новорічної ялинки в Києві

Кияни виступили проти встановлення новорічної ялинки в столиці цього року. Містяни вважають, що витрачати кошти на неї під час повномасштабної війни недоречно, а святкувати треба після перемоги.

Відповідна петиція 8 листопада з'явилася на сайті Київської міської ради і менше ніж за добу набрала необхідну кількість підписів для розгляду.

За словами авторки петиції, киянки Наталі Попович, виділені на ялинку кошти буде доречніше витратити на допомогу Збройним силам України чи внутрішнім переселенцям.

Скриншот з petition.kyivcity.gov.ua

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - зазначила Наталя Попович.

Багато українців також виступили проти встановлення новорічної ялинки в Мережі. Так, під новиною про підготовку до свята користувачі Facebook залишили понад дві тисячі гнівних коментарів. Люди просять не встановлювати ялинку цього року.

"Я проти ялинки у цьому році! Я розумію, що це святковий настрій для дорослих і дітей!! АЛЕ в нас війна!",

"Не на часі зараз ялинка! В країні війна! Читаю коментарі і думаю, а чи дослухаються до них, люди свою думку висловили. Ніякої ялинки!",

"Ми проти ялинки і вогників! Економлять тільки на людях ,а ялинка хай горить? Ми їсти не приготувати не можемо, не підігріти після роботи...а зараз до ялинки?" - написали українці.

Скриншот з Facebook

Скриншот з Facebook

Скриншот з Facebook

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що в Києві збираються встановити новорічну ялинку. Де вона буде розташована - невідомо. Однак вже розроблено декілька ескізів. Один з них оприлюднили в Мережі. На фото видно, що ялинка прикрашена в кольори національного прапора. На дереві та довкола нього зображені тисячі вогників.

Однак напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про встановлення новорічної ялинки цього року ще остаточно не вирішене. Він розповів, що в місті має бути новорічний настрій, однак масових святкувань точно не буде.

Фото: realist.online

Фото: realist.online

Фото: realist.online

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