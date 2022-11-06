Відключення світла в Київській області 7 листопада будуть довші, ніж зазвичай: графік ДТЕК

На Київщині будуть застосовувати екстрені відключення світла.

У понеділок, 7 жовтня, у Київській області будуть застосовані екстрені відключення електроенергії. Складені раніше графіки не будуть діяти після сьомої ранку.

Світла не буде довше, ніж зазвичай, попередили в ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

У компанії пояснили, що енергосистема зазнає ще більшого дисбалансу через те, що зростає споживання електроенергії.

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За прогнозом, 7 листопада дефіцит в енергосистемі буде на 23% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень.

"З 6 до 7 ранку відключення буде відбуватися згідно графіку. З 7 ранку - будуть застосовані екстрені відключення, під час яких графіки не діють", - підкреслили в ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень в Київській області, які діятимуть до сьомої ранку, можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, в понеділок, 7 листопада, у Києві масово відключатимуть світло. Графіки відключень не працюватимуть.

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