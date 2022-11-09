У Києві до графіків відключень електроенергії додали майже 10 тисяч адрес бізнесу

Це дозволить бізнесу планувати свою роботу та заздалегідь підготуватись до імовірного відключення світла.

До графіків відключень електроенергії в Києві додали адреси юридичних осіб, тож тепер власники бізнесу зможуть простежити, коли вимкнуть електрику.

Про це повідомили в ДТЕК "Київські електромережі".

"Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – йдеться в заяві.

У ДТЕК "Київські електромережі" уточнили, що до графіка потенційних відключень додано майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, що розміщені в будівлях з окремою адресою від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.

Актуальний графік відключень світла можна знайти на сайті за посиланням.

Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" попередили, що 9 листопада в усіх областях України погодинно вимикатимуть електрику. Найсуворіші обмеження діятимуть в 10 регіонах, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Проте на випадок ймовірного блекауту в місті підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук після своєї заяви про ймовірну евакуацію 3 млн людей з Києва, уточнив, що наразі ситуація є керованою, і жителів міста не просять виїжджати, оскільки потреби немає.

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