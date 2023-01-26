У Київській області лунають вибухи: що відомо

В області вже понад годину триває "тривога".
У четвер, 26 січня, у Київській області під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
"На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо. ", - наголошують в ОВА.
Роботу ППО пдтвердили і в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
До слова, "тривогу" на Київщині оголосили о 07:46. Мешканці області у Мережі повідомляли про звуки вибухів.
Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12 "почервоніли" усі регіони. О 08:16 перші ракети залетіли на територію України, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.
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