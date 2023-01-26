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У Київській області лунають вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У Київській області лунають вибухи: що відомо

Фото: Associated Press

В області вже понад годину триває "тривога".

У четвер, 26 січня, у Київській області під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"На Київщині працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо. ", - наголошують в ОВА.

Роботу ППО пдтвердили і в пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

До слова, "тривогу" на Київщині оголосили о 07:46. Мешканці області у Мережі повідомляли про звуки вибухів.

Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Станом на 08:12  "почервоніли" усі регіони. О 08:16 перші ракети залетіли на територію України, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
12к
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