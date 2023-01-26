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Поблизу столиці працює ППО - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Поблизу столиці працює ППО - КМВА

Фото: ТСН.ua

Поблизу Києва працюють сили ППО.

Поблизу столиці у Київській області працює ППО

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

"Небезпека не минула! Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом у соціальних мережах повідомляють про низку вибухів на Київщині. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині та Черкащині працює ППО

Повітряна тривога вже триває кілька годин. 

Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

Додамо, що часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю

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Дата публікації
Перегляди
1425
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