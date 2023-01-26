Поблизу столиці працює ППО - КМВА

Поблизу Києва працюють сили ППО.
Поблизу столиці у Київській області працює ППО.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Небезпека не минула! Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у соціальних мережах повідомляють про низку вибухів на Київщині.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині та Черкащині працює ППО.
Повітряна тривога вже триває кілька годин.
Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.
Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.
Додамо, що часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю.
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