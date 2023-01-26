В Киевской области раздаются взрывы: что известно

В области уже больше часа длится "тревога".
В четверг, 26 января, в Киевской области во время масштабной воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
"На Киевщине работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем.", — подчеркивают в ОВА.
Работу ПВО подтвердили и в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
К слову, "тревогу" в Киевской области объявили в 07:46. Жители области в Сети сообщали о звуках взрывов.
Напомним, утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 08:12 "покраснели" все регионы. В 08:16 первые ракеты залетели на территорию Украины, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о первых сбитиях ракет, которые российская армия запустила по Украине.
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