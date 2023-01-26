Правила безпеки написані кров’ю: у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги

11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак.
Багато хто розслабився і байдуже ставиться до повітряної небезпеки.
Про це повідомляє КМВА.
Тому варто нагадати усім головні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:
- Загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени.
- Оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут!
- Навчальних тривог під час війни не буває!
- Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони!
Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою!
"Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися! Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
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