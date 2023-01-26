Правила безпеки написані кров’ю: у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги

11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак.

Багато хто розслабився і байдуже ставиться до повітряної небезпеки.

Про це повідомляє КМВА.

Тому варто нагадати усім головні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:

Загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени.

Оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут!

Навчальних тривог під час війни не буває!

Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони!

Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою!

"Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися! Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте У повітряному просторі Дніпропетровщині помічені "шахіди"

Читайте також:

Чи можливо повернути гроші за проїзд, якщо почалась повітряна тривога і транспорт зупинився