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Правила безпеки написані кров’ю: у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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2610
Час на прочитання
1 хв
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Правила безпеки написані кров’ю: у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги

Фото: pixabay.com

11 місяців війни неабияк загартували українців! Але чимала частина людей вирішила, що вони загартувалися і до повітряних атак.

Багато хто розслабився і байдуже ставиться до повітряної небезпеки.

Про це повідомляє КМВА. 

Тому варто нагадати усім головні аргументи, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:

  • Загроза повітряного удару існує постійно, навіть якщо не лунають сирени.
  • Оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут!
  • Навчальних тривог під час війни не буває!
  • Ніколи не сподівайтеся даремно, що саме Ваш будинок чи оселя безпечна і в неї не влучать ворожі ракети чи дрони!

Тому, в разі оголошення повітряної тривоги - завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою!

"Пам’ятайте, правила безпеки написані кров’ю. Тому вони важливі і повинні виконуватися! Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Перегляди
2610
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