У Києві нарешті пролунав відбій повітряної тривоги

Відбій повітряної тривоги у Києві пролунав близько 03:46 26 січня 2023 року.

Про це інформує КМВА у соціальних мережах.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у повідомленні.

Також відбій повітряної тривоги протягом години пролунав у чималій кількості українських областей, проте ще є території "червоні" через повітряну тривогу.

Згідно з неофіційними даними була збита українськими силами ППО певна кількість ворожих безпілотників, проте наразі немає офіційної інформації від влади про це.

Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

Додамо, що часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю.

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