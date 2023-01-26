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У Києві нарешті пролунав відбій повітряної тривоги

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві нарешті пролунав відбій повітряної тривоги

Фото: Associated Press

Повітряна тривога тривала кілька годин поспіль.

Відбій повітряної тривоги у Києві пролунав близько 03:46 26 січня 2023 року.

Про це інформує КМВА у соціальних мережах. 

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у повідомленні. 

Також відбій повітряної тривоги протягом години пролунав у чималій кількості українських областей, проте ще є території "червоні" через повітряну тривогу. 

Згідно з неофіційними даними була збита українськими силами ППО певна кількість ворожих безпілотників, проте наразі немає офіційної інформації від влади про це. 

Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

Додамо, що часом у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги і нагадають, що правила безпеки написані кров'ю

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Дата публікації
Перегляди
253
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