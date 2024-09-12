У Київській області біля електропідстанції виявили вибухівку – Міненерго

Енергетики працювали на відбудові пошкоджених ворогом електромереж, коли виявили небезпечну знахідку.

На Київщині під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території електропідстанції. Його було вилучено.

Про це повідомили у Міненерго.

Як відомо, енергетики зараз ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня. Кажуть, що стан в енергосистемі стабільний, проте обстріл наприкінці літа був одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.

"Наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду", – кажуть у відомстві.

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