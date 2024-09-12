В Киевской области возле электроподстанции обнаружили взрывчатку – Минэнерго

В Киевской области во время осмотра был обнаружен взрывоопасный предмет на территории электроподстанции. Он был изъят.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Как известно, энергетики сейчас ликвидируют последствия массированного российского обстрела, произошедшего 26 августа. Говорят, что состояние в энергосистеме стабильное, однако обстрел в конце лета был одним из самых сильных, поэтому значительные повреждения, нанесенные врагом, все еще усложняют работу энергосистемы.

"Сейчас идет масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду", – говорят в ведомстве.

Напомним, россияне атаковали Киев беспилотниками: власти обнародовали новые подробности.

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