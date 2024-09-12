У Києві п'яний водій вилетів на клумбу: момент потрапив на відео

У Дніпровському районі Києва п’яний водій автомобіля Toyota на швидкості в'їхав у клумбу. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомила столична патрульна поліція.

"Учора (11 вересня. – Ред.) ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Князя Романа Мстиславовича, де водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та в'їхав у клумбу. Прибувши на місце, інспектори переконалися, що керманич не постраждав", – розповіли в пресслужбі.

У Києві п'яний водій вилетів на клумбу / Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві п'яний водій вилетів на клумбу / Фото: соцмережі

У поліції додали, що під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 1,34 проміле.

На нього склали протоколи за керування транспортним засобом у стані сп‘яніння (штраф 17 тисяч гривень) та порушення ПДР, що призвело до аварії (штраф 850 гривень).

У Києві п'яний водій вилетів на клумбу: відео

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі водій автомобіля врізався у візочок з 3-річною дитиною на пішохідному переході. Батько з дитиною переходив дорогу на зелене світло. У дитини закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа.

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