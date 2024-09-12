ТРЦ Respublika Park готується до нових відкриттів

Найбільший торгово-розважальний центр України та Східної Європи, Respublika Park, підбив підсумки першої половини року та анонсував низку сюрпризів для відвідувачів до кінця 2024 року.

"Цей рік став для нас надзвичайно насиченим на події та нові проекти. Ми продовжуємо розвиватися та дивувати наших гостей", - зазначила CEO Respublika Park Юлія Щаслива.

Перша половина 2024 року ознаменувалася для ТРЦ низкою важливих досягнень. Зокрема, відбулося відкриття оновленого простору українських брендів Всі.Свої на площі 1000 м², де представлено понад 50 локальних виробників. Також було започатковано серію фестивалів RESPUBLIKA FEST, перший з яких пройшов на початку травня та зібрав близько 150 тисяч відвідувачів за чотири дні. Крім того, ТРЦ продовжив розширювати свою міжнародну присутність, відкривши нові магазини світових брендів, включаючи довгоочікуване повернення Inditex Group.

Щодо планів на другу половину року, Юлія Щаслива розповіла про кілька ключових проектів. "До кінця року ми плануємо відкрити новий спортивний клуб Sport Life з басейном, а також запустити ковзанку, яка, за нашими амбітними планами, стане найкращою в країні", - поділилася CEO.

ТРЦ також продовжує активно розширювати свою торговельну пропозицію. За словами Юлії Щасливої, до кінця року планується відкриття щонайменше 20 нових магазинів від українських та міжнародних брендів. Крім того, відвідувачів чекає оновлення фуд-корту з появою 4-5 нових ресторанів від відомих мереж.

"До святкування 3-річчя ТРЦ у листопаді ми готуємо феєрично-патріотичний івент, який, впевнена, особливо запам'ятається нашим гостям", - зазначила Юлія Щаслива.

CEO також підкреслила, що ТРЦ продовжує інвестувати в альтернативні джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи в умовах можливих відключень електроенергії. "Наша мета – створити простір, де кожен гість зможе знайти все необхідне для покупок, розваг та відпочинку під одним дахом, незалежно від зовнішніх обставин", - наголосила вона.

"Ми віримо в майбутнє України та продовжуємо інвестувати в розвиток нашого ТРЦ. Кожна нова ініціатива – це крок до створення ще більш комфортного та сучасного простору для наших відвідувачів", - підсумувала Юлія Щаслива.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park