У Києві вперше відбудеться незвичайний марафон: кого запрошують до участі

У Києві на території ВДНГ 21-22 вересня відбудеться безбарʼєрний марафон, до якого запрошують долучитися людей з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення. Локація марафону і траси будуть спеціально обладнані.

Реєстрація здійснюється через застосунок RaceNext.

Організатори повідомляють, що стартове містечко облаштують пандусами та адаптованими інформаційними вказівниками, розмістять стійку швидкої реєстрації та безбарʼєрну сцену для нагородження учасників, організують місця для догляду за дітьми та для годування тварин, впровадять альтернативні сигнали старту забігів для людей з порушенням зору та слуху тощо. До проведення події також залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

Учасники марафону отримають стартовий набір, який містить рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера.

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Долучитися до марафону можуть люди з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, батьки з дітьми у візочках, вагітні, бігуни з домашніми тваринами, люди старшого віку та всі охочі. Мета події — дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів.

До участі запрошують як досвідчених бігунів, так і тих, хто бігтиме вперше. Охочі долучитися до марафону можуть вибрати дистанцію 5 км, 10 км, 21 км, 42 км та забіги для дітей на 500 та 100 метрів.

“Тільки за два останні роки війни 300 000 українців отримали статус людей з інвалідністю. Всі події і простори навколо мають стати безбар’єрними. І марафони так само мають стати доступними, відповідати запиту українського суспільства. Ми бачимо, що на відомих марафонах у Нью-Йорку та Лондоні вже є дистанції для людей на кріслах колісних, і вони мають рівні з іншими марафонцями можливості у подоланні дистанцій та встановленні рекордів. Біг в Україні має стати доступним, тому цього осіннього бігового сезону ми вперше організовуємо марафон з можливістю бігати усім. Ми хочемо показати, що мрія не має бар’єрів і кожна людина може бути марафонцем”, — пояснила мету цьієї акції Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти, учасниця та організаторка марафонів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів від березня 2023 року, в Україні мали інвалідність 2,7 мільйона цивільних осіб та майже 500 тисяч учасників бойових дій. Через війну кількість інвалідів зростає.

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