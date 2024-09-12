У передмісті Києва сталася стрілянина: у Мережі пишуть про штурм, що каже поліція (фото, відео)

У передмісті Києві в Софіївській Борщагівці вранці 12 вересня було чутно стрілянину. На місце інциденту виїхала поліція.

Про це повідомляють столичні телеграм-канали.

За інформацією з пабліків, у Софіївській Борщагівці група п'яних чоловіків влаштувала близько семи пострілів з пістолета. За деякими даними, вони стріляли просто з вікон житлового комплексу.

В соцмережах опубліковано відео з місця інциденту та повідомляється, що туди вже прибули спецпризначенці, які влаштували штурм і затримали нібито двох зловмисників. Частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, ймовірно, покинула її до приїзду правоохоронців.

"РБК-Україна" із посиланням на коментар Нацполіції України повідомило, правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику. Проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події. За даними поліції, стрілець був один.

Фото з місця стрілянини в Києві / Фото: столичні телеграм-канали

У Києві сталася стрілянина на Софіївській Борщагівці

Нагадаємо, 10 вересня в Києві на футбольному майданчику вибухнула граната. Поліція з’ясувала, що страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак.

Читайте також: