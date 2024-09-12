У передмісті Києва сталася стрілянина: у Мережі пишуть про штурм, що каже поліція (фото, відео)

На місце інциденту виїхали правоохоронці та з'ясовують усі обставини події.
У передмісті Києві в Софіївській Борщагівці вранці 12 вересня було чутно стрілянину. На місце інциденту виїхала поліція.
Про це повідомляють столичні телеграм-канали.
За інформацією з пабліків, у Софіївській Борщагівці група п'яних чоловіків влаштувала близько семи пострілів з пістолета. За деякими даними, вони стріляли просто з вікон житлового комплексу.
В соцмережах опубліковано відео з місця інциденту та повідомляється, що туди вже прибули спецпризначенці, які влаштували штурм і затримали нібито двох зловмисників. Частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, ймовірно, покинула її до приїзду правоохоронців.
"РБК-Україна" із посиланням на коментар Нацполіції України повідомило, правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику. Проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події. За даними поліції, стрілець був один.
Нагадаємо, 10 вересня в Києві на футбольному майданчику вибухнула граната. Поліція з’ясувала, що страйкбольну гранату кинув 16-річний юнак.
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