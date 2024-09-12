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ТРЦ Respublika Park готовится к новым открытиям Новости компаний

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ТРЦ Respublika Park готовится к новым открытиям

Крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Восточной Европы, Respublika Park, подвел итоги первой половины года и анонсировал ряд сюрпризов для посетителей до конца 2024 года.

"Этот год стал для нас чрезвычайно насыщенным событиями и новыми проектами. Мы продолжаем развиваться и удивлять наших гостей", - отметила CEO Respublika Park Юлия Счастливая.

Первая половина 2024 года ознаменовалась для ТРЦ рядом важных достижений. В частности, состоялось открытие обновленного пространства украинских брендов Всі.Свої на площади 1000 м², где представлено более 50 локальных производителей. Также была запущена серия фестивалей RESPUBLIKA FEST, первый из которых прошел в начале мая и собрал около 150 тысяч посетителей за четыре дня. Кроме того, ТРЦ продолжил расширять свое международное присутствие, открыв новые магазины мировых брендов, включая долгожданное возвращение Inditex Group.

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Что касается планов на вторую половину года, Юлия Счастливая рассказала о нескольких ключевых проектах. "До конца года мы планируем открыть новый спортивный клуб Sport Life с бассейном, а также запустить каток, который, по нашим амбициозным планам, станет лучшим в стране", - поделилась CEO.

ТРЦ также продолжает активно расширять свое торговое предложение. По словам Юлии Счастливой, до конца года планируется открытие как минимум 20 новых магазинов украинских и международных брендов. Кроме того, посетителей ждет обновление фуд-корта с появлением 4-5 новых ресторанов от известных сетей.

"К празднованию 3-летия ТРЦ в ноябре мы готовим феерично-патриотическое мероприятие, которое, уверена, особенно запомнится нашим гостям", - отметила Юлия Счастливая.

CEO также подчеркнула, что ТРЦ продолжает инвестировать в альтернативные источники питания для обеспечения бесперебойной работы в условиях возможных отключений электроэнергии. "Наша цель – создать пространство, где каждый гость сможет найти все необходимое для покупок, развлечений и отдыха под одной крышей, независимо от внешних обстоятельств", - подчеркнула она.

"Мы верим в будущее Украины и продолжаем инвестировать в развитие нашего ТРЦ. Каждая новая инициатива – это шаг к созданию еще более комфортного и современного пространства для наших посетителей", - подытожила Юлия Счастливая.

Справка

Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь – 300 000 кв.м. Владелец Respublika Park — компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. В настоящее время акционер Республика Парк крепко представлен ​​на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер Respublika Park

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