ТРЦ Respublika Park готовится к новым открытиям

Крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Восточной Европы, Respublika Park, подвел итоги первой половины года и анонсировал ряд сюрпризов для посетителей до конца 2024 года.

"Этот год стал для нас чрезвычайно насыщенным событиями и новыми проектами. Мы продолжаем развиваться и удивлять наших гостей", - отметила CEO Respublika Park Юлия Счастливая.

Первая половина 2024 года ознаменовалась для ТРЦ рядом важных достижений. В частности, состоялось открытие обновленного пространства украинских брендов Всі.Свої на площади 1000 м², где представлено более 50 локальных производителей. Также была запущена серия фестивалей RESPUBLIKA FEST, первый из которых прошел в начале мая и собрал около 150 тысяч посетителей за четыре дня. Кроме того, ТРЦ продолжил расширять свое международное присутствие, открыв новые магазины мировых брендов, включая долгожданное возвращение Inditex Group.

Что касается планов на вторую половину года, Юлия Счастливая рассказала о нескольких ключевых проектах. "До конца года мы планируем открыть новый спортивный клуб Sport Life с бассейном, а также запустить каток, который, по нашим амбициозным планам, станет лучшим в стране", - поделилась CEO.

ТРЦ также продолжает активно расширять свое торговое предложение. По словам Юлии Счастливой, до конца года планируется открытие как минимум 20 новых магазинов украинских и международных брендов. Кроме того, посетителей ждет обновление фуд-корта с появлением 4-5 новых ресторанов от известных сетей.

"К празднованию 3-летия ТРЦ в ноябре мы готовим феерично-патриотическое мероприятие, которое, уверена, особенно запомнится нашим гостям", - отметила Юлия Счастливая.

CEO также подчеркнула, что ТРЦ продолжает инвестировать в альтернативные источники питания для обеспечения бесперебойной работы в условиях возможных отключений электроэнергии. "Наша цель – создать пространство, где каждый гость сможет найти все необходимое для покупок, развлечений и отдыха под одной крышей, независимо от внешних обстоятельств", - подчеркнула она.

"Мы верим в будущее Украины и продолжаем инвестировать в развитие нашего ТРЦ. Каждая новая инициатива – это шаг к созданию еще более комфортного и современного пространства для наших посетителей", - подытожила Юлия Счастливая.

Справка

Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь – 300 000 кв.м. Владелец Respublika Park — компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. В настоящее время акционер Республика Парк крепко представлен ​​на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер Respublika Park