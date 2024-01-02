У Києві знову лунають вибухи

У вівторок, 2 січня, під час масштабної тривоги в Києві знову пролунали потужні вибухи. Близько 09:20 у небі над столицею знову спрацювали сили ППО.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, російська армія тероризує столицю від ночі. Після 02:00 у Києві була оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники. Спрацювала ППО. Тривога тривала від 01:25 до 04:26,

О 05:54 у столиці знову залунали сирени. Після 07:00 у Києві знову сталися вибухи. Місто перебуває під масованим ударом ракетами. Зокрема, Кинджалами.

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