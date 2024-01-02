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У Києві сталися вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1886
Час на прочитання
1 хв
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У Києві сталися вибухи: що відомо

Фото: Associated Press

Ракети летять у напрямку міста.

У Києві зранку вівторка, 2 січня, сталися вибухи. Гучно було під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові групи та начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ інформували про ракети в напрямку Києва.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Це вже друга тривога в області від початку цієї доби. Перша тривала від 01:25 до 04:26, друга почалася о 05:54.

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