У Києві сталися вибухи: що відомо

Ракети летять у напрямку міста.
У Києві зранку вівторка, 2 січня, сталися вибухи. Гучно було під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють моніторингові групи та начальник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ інформували про ракети в напрямку Києва.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Це вже друга тривога в області від початку цієї доби. Перша тривала від 01:25 до 04:26, друга почалася о 05:54.