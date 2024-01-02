У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах попередили про рух ударних БпЛА:
- БпЛА в Обухівському районі в напрямку Києва.
- БпЛА в Макарівському районі Київської області в напрямку Києва.
- Декілька груп в Тетіївському районі Київської області, курс північно-західний.
- Декілька БпЛА в східній частині Черкаської області.
- БпЛА в Баштанському районі Миколаївської області, курс західний.
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.
«Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.
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