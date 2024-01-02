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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники

Повітряна тривога охопила низку областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах попередили про рух ударних БпЛА: 

  • БпЛА в Обухівському районі в напрямку Києва.
  • БпЛА в Макарівському районі Київської області в напрямку Києва.
  • Декілька груп в Тетіївському районі Київської області, курс північно-західний.
  • Декілька БпЛА в східній частині Черкаської області.
  • БпЛА в Баштанському районі Миколаївської області, курс західний.

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. 

«Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА» - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

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Перегляди
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