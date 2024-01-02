В Киеве снова раздаются взрывы

Во вторник, 2 января, во время масштабной тревоги в Киеве снова раздались мощные взрывы. Около 09:20 в небе над столицей снова сработали силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, российская армия терроризирует столицу с ночи. После 2:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из — за вражеских беспилотников. Сработало ПВО. Тревога продолжалась с 01:25 до 04:26,

В 05:54 в столице снова раздались сирены. После 07:00 в Киеве снова произошли взрывы. Город находится под массированным ударом ракетами. В частности, Кинжалами.

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