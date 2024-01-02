Массированная ракетная атака на Киев: горят многоэтажки и авто, много пострадавших

Утром 2 января российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по Киеву, в частности "Кинжалами". Произошли падения обломков сбитых ракет в разных районах столицы. Кроме того, есть потерпевшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Оперативная информация по состоянию на 09:00:

Соломенский район: зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов, есть пострадавшие. По состоянию на 09:30 – известно о 20 травмированных.

Деснянский район: предварительно есть возгорание супермаркета.

Дарницкий район: повреждены нежилые помещения.

Голосеевский район: падение останков на открытой территории.

Печерский район : падение обломков на крышу 9-этажного жилого дома; на один многоэтажный и частный дом.

Оболонский район: есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

Подольский район: произошло возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, произошло также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Также повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее шести автомобилей.

Шевченковский район: падение останков на открытую территорию.

"Все экстренные службы работают по вызовам. Из-за ракетного дара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением", — говорится в сообщении.

Напомним, с утра 2 января россияне бьют по Киеву ракетами. В частности, и "Кинжалами". В Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Сначала сообщалось о трех пострадавших, но по состоянию на 09:30 количество пострадавших стремительно выросло до 20.

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