Воздушные силы предупредили о новых ракетах в направлении Киева

Утром 2 января российская оккупационная армия массированно атакует Киев ракетами. Об очередных воздушных целях в направлении города Воздушные силы предупредили в 09:12.

Об этом ПС сообщили в своем Telegram-канале.

"Ракеты в направлении Киева", — подчеркнули военные.

Стало известно, что воздушные цели имели западный курс. Впрочем, часть ракет в восточной части Винницкой области сменила курс на север.

Напомним, воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжалась с 05:54 до 09:47. ПС ВСУ предупреждали о большом количестве ракет в направлении Киева.

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву 2 января. В частности "Кинжалами". Произошли падения обломков сбитых ракет в разных районах столицы. Погибла одна женщина.

Читайте также: