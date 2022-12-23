У Києві збільшили кількість пунктів обігріву в чотирьох районах (мапа)

У Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах Києва збільшили кількість пунктів обігріву. 52 нових пункти оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У пунктах люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках.

Загалом у Києві тепер функціонують 532 пункти обігріву, з них 50 - облаштовані палатки ДСНС. Також долучається бізнес - додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що станом на ранок 23 грудня тепло- і водопостачання у Києві подається у штатному режимі. Однак тривають аварійні відключення світла.

"Сніданок з 1+1" проінспектував "Пункти незламності" у Києві

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