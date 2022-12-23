Стрибучі та войовничі символи Нового року: у кроликів з Київського зоопарку з’являться власні будиночки

Тут можна побачити кроликів-велетнів Фанні та Банні, а також непосидючого Вогника, та його подружок Зірочку, Крапочку та Ожинку.

Попри жорстоку війну, яку розв’язала Росія проти України, кияни готуються до прийдешнього Нового 2023-го року. Він за східним календарем проходитиме під символом Чорного Водяного Кролика.

ТСН.ua дізнався, що в Київському зоопарку проживає декілька символів нового року. Більше того, вже 27 грудня, тут відбудеться відкриття нової кролячої експозиції. Побачити милих звіряток зможуть всі охочі, хто завітає до зоопарку.

Київський зоопарк вже традиційно готує новорічну експозицію, на якій можна буде познайомитись з представниками самих незвичних порід кроликів у світі, а саме: з чорно-вогняними кроликами та бельгійськими фландрами. Побачити пухнастих символів Нового року буде приємно не лише дітям, але й дорослим відвідувачам.

На Острові звірів з’являться три невеличкі вольєри для символів нового року. Це будуть будиночки з натурального дерева, в яких будуть мешкати непосидючі кролики. Процес монтажу зараз триває. Для пухнастиків зроблять спеціальні полички-переходи, по яких вони зможуть бігати, гратися та тішити відвідувачі зоопарку.

Розбишака Вогник та три його подружки

"В одному з будиночків можна буде познайомитись з парою бельгійських фландрів - Фанні та Банні. Зараз вони ще досить молодого віку, їм лише по 8 місяців. Але вони вже мають вагу близько 10 кілограмів і з’їдають вдень більше 2 кіло корму. А також з чотирма чорно-вогняними "розбишаками" - кроликом Вогником і його подружками: Ожинкою, Крапочкою та Зірочкою - їм по 4 місяці і маленькі вухастики ще набирають вагу, яка зараз близько 700-800 гр. За день учотирьох вони з’їдають до 1 кг корму", - розповідає ТСН.ua директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Фото: ТСН.ua

Науковці додають, що зараз у світі налічується 9 порід диких кролів, які живуть у природі, а також більше 200 порід декоративних кроликів, які наразі все частіше стають домашніми улюбленцями та об'єктами обожнювання дорослих і дітей.

"Наші пухнастики полюбляють моркву, бурячок, капусту та спеціальний повнораціонний комбікорм, який містить усі необхідні вітаміни та мінерали. І звичайно – вдосталь запашного лугового сіна з різнотрав’я", - пояснює нам директор зоопарку.

Войовничі стрибунці

Раніше цих кроликів утримували у тісних клітках – зараз для них є безліч різних комфортних та просторих багаторівневих будиночків з різноманітними лазалками, тунелями, піщаними басейнами, годівничками, поїлочками тощо - задля комфортного життя цих милих та пухнастих створінь.

В зоопарку додають, що чорно-вогняні кролики стали відомими на початку XIX століття у Англії. Ці красені одразу підкорюють своїм забарвленням: блискучий і насичений чорний колір у поєднанні з яскравим вогняно-рудим забарвленням.

"Хоч і у догляді вони не дуже відрізняються від інших, темперамент у них - зовсім не кролячий! Через походження від зайців та диких кроликів їх вирізняє войовничий норов та стрибучість. Як і наступний 2023 рік, їх характер різкий та непередбачуваний", - додають в Київзоо.

Велетні та добряки

А ось бельгійський фландр - одна з найбільших порід кролів у світі. Їх вирізняє спокійний, доброзичливий та миролюбний характер разом із просто гігантськими розмірами. Дорослий кролик може важити до 20 кг!

Ця порода була виведена у XVI столітті в провінції Бельгії - Фландрії, а потім вивезена до інших країн. Вухаті велетні можуть мати різне забарвлення: пісочний, сріблястий, піщано-оранжевий, сіро-рудий, блакитний, білий, темно-сірий і чорний.

Фото: ТСН.ua

Кролячі секрети, які варто пам’ятати

Кролики викликають приємні почуття у дорослих та неймовірний захват у дітей, але утримувати їх не так просто, як здається. Вони не люблять бути на самоті. Тому бажано аби було не менше 2-х вуханчиків.

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