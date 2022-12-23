Яка ситуація зі світлом, теплом та водою в Києві станом на 23 грудня - КМВА

Киян закликають не вмикати одразу всі електроприлади в оселі.

Станом на ранок 23 грудня тепло- і водопостачання у Києві подається у штатному режимі. Тривають аварійні відключення світла.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що позитивної динаміки з теплом і водою вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста.

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Попко попередив, що на верхніх поверхах багатоповерхівок у Києві, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

"Ще раз звертаюся до киян - не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - додав він.

Нагадаємо, Київ 22 грудня отримав від Данії дев'ять потужних генераторів. Один з них встановлять у столичному геріатичному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

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