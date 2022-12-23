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В Киеве увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах (карта)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киеве увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах (карта)

"Пункт Несокрушимости" в Киевской области / Фото: ТСН.ua

Всего в Киеве функционируют 532 пункта обогрева.

В Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах Киева увеличили количество пунктов обогрева. 52 новых пункта оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В пунктах люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию при длительном отсутствии электроэнергии и тепла в их домах.

Всего в Киеве теперь функционируют 532 пункта обогрева, из них 50 - обустроенные палатки ГСЧС. Также присоединяется бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что по состоянию на утро 23 декабря тепло- и водоснабжение в Киеве подается в штатном режиме. Однако продолжаются аварийные отключения света.

"Сниданок с 1+1 проинспектировал "Пункты несокрушимости" в Киеве

"Сниданок с 1+1 проинспектировал "Пункты несокрушимости" в Киеве

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Дата публикации
Просмотры
189
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