В Киеве увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах (карта)

Всего в Киеве функционируют 532 пункта обогрева.

В Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах Киева увеличили количество пунктов обогрева. 52 новых пункта оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В пунктах люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию при длительном отсутствии электроэнергии и тепла в их домах.

Всего в Киеве теперь функционируют 532 пункта обогрева, из них 50 - обустроенные палатки ГСЧС. Также присоединяется бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что по состоянию на утро 23 декабря тепло- и водоснабжение в Киеве подается в штатном режиме. Однако продолжаются аварийные отключения света.

"Сниданок с 1+1 проинспектировал "Пункты несокрушимости" в Киеве

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