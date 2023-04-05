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У Києві завершують опалювальний сезон: названо дату

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Києві завершують опалювальний сезон: названо дату

Фото: УНІАН

У суботу, 8 квітня, в Києві планують завершити опалювальний сезон.

У Києві завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови, адже очікується стабільне суттєве потепління. 

Про це повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - написав він у своєму Telegram.

Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі і  налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Нагадаємо, у Дніпрі від 22 березня почали вимикати опалення у домівках. Воно стало першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон цього року.

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Дата публікації
Перегляди
785
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