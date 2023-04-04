В УПЦ МП заявили, що очікують справедливого суду над митрополитом Павлом

В УПЦ МП заявили, що чекають на справедливий суд над намісником Києво-Печерської лаври Павлом (Петром Лебідем), якому напередодні оголосили про підозру.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті УПЦ МП.

У ній йдеться, що Павло від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нібито "завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров’я воїнів Збройних сил України та усіх, хто постраждав від війни".

"Право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому сподіваємося на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні", - вказано у повідомленні.

В УПЦ МП кажуть, що провадження щодо Павла є "сфабрикованим та спрямованим на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів та парафіян".

Крім того, представники церкви запевняють, що Павло "буде співпрацювати зі слідством з метою доведення своєї невинуватості".

Нагадаємо, що Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Служба безпеки України оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебідя. У них намісник неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.

Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту.

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