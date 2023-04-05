На Київщині аварійні відключення через негоду: де немає світла

У Київській області через негоду відбулись аварійні відключення світла.
У Броварах та селі Княжичі на Київщині відбулось аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій. Деяких споживачі було знеструмлено.
Про це повідомив мер Ігор Сапожко.
"До уваги мешканців громади! У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у с. Княжичі та м. Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", - йдеться у повідомленні.
Мер Броварів також наголосив, що бригади ДТЕК вже працюють над поверненням світла.
Нагадаємо, у Києві винесли вирок майору, який п’яним збив трьох курсанток.
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