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На Київщині аварійні відключення через негоду: де немає світла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині аварійні відключення через негоду: де немає світла

У Київській області через негоду відбулись аварійні відключення світла.

У Броварах та селі Княжичі на Київщині відбулось аварійне відключення декількох трансформаторних підстанцій. Деяких споживачі було знеструмлено.  

Про це повідомив мер Ігор Сапожко.

"До уваги мешканців громади! У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у с. Княжичі та м. Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", - йдеться у повідомленні. 

Мер Броварів також наголосив, що бригади ДТЕК вже працюють над поверненням світла.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок майору, який п’яним збив трьох курсанток.

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Дата публікації
Перегляди
222
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