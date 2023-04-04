Експерт спрогнозував, чи загрожує Київській області потужний удар з Білорусі ракетами С-400

РФ вже била по українській землі ракетами С-400 зі своєї території

Росія може завдати потужний масований удар ракетами ракетами С-400 по Київській області з Білорусі.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він розповів, що РФ вже била по українській землі ракетами С-400 зі своєї території.

З території Білорусі - ймовірність така існує, ми не можемо її відкинути на сьогоднішній день, тим паче, що комплекси С-400 у Білорусі є, і транспортники везуть ці ракети", - заявив експерт.

Він додав, що РФ вже завдала по українській землі низку масованих ракетних ударів, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Також військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї у Білорусі не захистить цю державу від НАТО, а навпаки так Путін зробив сусідню країну "мішенню номер один".

Крім того, Жданов пояснив, чим важлива Авдіївка для російської армії.

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