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Київ планує завершити опалювальний сезон: Кличко назвав терміни

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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659
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Київ планує завершити опалювальний сезон: Кличко назвав терміни

Фото: pixabay.com

Слідкуйте за прогнозом погоди.

За словами мера столиці, погода впливатиме на час завершення опалювального сезону. Водночас через 1-2 тижні можна буде відключити опалення.

Про це йшлося в інтерв'ю мера Києва під час ефіру телеканалу "Київ".

"Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою вірогідністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень - опалення буде вимкнене", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, про те, що опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця, заявив і голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Приміром, у Хмельницькому призупиняють опалювальний сезон

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Дата публікації
Перегляди
659
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