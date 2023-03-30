Київ планує завершити опалювальний сезон: Кличко назвав терміни

За словами мера столиці, погода впливатиме на час завершення опалювального сезону. Водночас через 1-2 тижні можна буде відключити опалення.

Про це йшлося в інтерв'ю мера Києва під час ефіру телеканалу "Київ".

"Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою вірогідністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень - опалення буде вимкнене", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, про те, що опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця, заявив і голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Приміром, у Хмельницькому призупиняють опалювальний сезон.

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