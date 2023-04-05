В Киеве завершают отопительный сезон: названа дата

В Киеве завершается отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия, поскольку ожидается стабильное существенное потепление.

Об этом сообщает городской голова столицы Виталий Кличко.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше", — написал он в своем Telegram.

Кличко добавил, что для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы – одна из крупнейших в Европе и насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных.

Напомним, в Днепре от 22 марта начали выключать отопление в домах. Он стал первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в этом году.

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