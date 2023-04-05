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В Киевской области аварийные отключения из-за непогоды: где нет света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Киевской области аварийные отключения из-за непогоды: где нет света

В Киевской области из-за непогоды произошли аварийные отключения света.

В Броварах и селе Княжичи Киевской области произошло аварийное отключение нескольких трансформаторных подстанций. Некоторые потребители были обесточены.

Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

"Вниманию жителей громады! В связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких ТП в с. Княжичи и г. Бровары. В результате этого часть улиц данных населенных пунктов обесточена", — говорится в сообщении.

Мэр Броваров также отметил, что бригады ДТЭК уже работают над возвращением света.

Напомним, в Киеве вынесли приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток.

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Дата публикации
Просмотры
111
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