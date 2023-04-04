В УПЦ МП заявили, что ожидают справедливого суда над митрополитом Павлом

В УПЦ МП заявили, что ожидают справедливого суда над наместником Киево-Печерской лавры Павлом (Петром Лебидем), которому накануне объявили о подозрении.

Соответствующее заявление обнародовали на сайте УПЦ МП.

В нем говорится, что Павел с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины якобы "всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных сил Украины и всех, кто пострадал от войны".

"Право на справедливый суд занимает основное место в системе глобальных ценностей демократического общества, поэтому надеемся на беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливое судебное разбирательство в уголовном производстве".

В УПЦ МП говорят, что производство по Павлу "сфабриковано и направлено на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан".

Кроме того, представители церкви уверяют, что Павел "будет сотрудничать со следствием с целью доказательства своей невиновности".

Напомним, что Служба безопасности Украины, утром, 1 апреля, в 7.30 объявила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Служба безопасности Украины обнародовала беседы митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В них наместник неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих других конфессий.

Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста.

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