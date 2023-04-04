Эксперт спрогнозировал, грозит ли Киевской области мощный удар из Беларуси ракетами С-400

РФ уже била по украинской земле ракетами С-400 со своей территории
Россия может нанести мощный массированный удар ракетами ракетами С-400 по Киевской области из Беларуси.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
Он рассказал, что РФ уже била по украинской земле ракетами С-400 со своей территории.
С территории Беларуси — вероятность такая существует, мы не можем ее отбросить на сегодняшний день, тем более что комплексы С-400 в Беларуси есть, и транспортники везут эти ракеты", — заявил эксперт.
Он добавил, что РФ уже нанесла по украинской земле ряд массированных ракетных ударов, много разрушений, жертв и пострадавших.
Также военный эксперт Олег Жданов считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не защитит это государство от НАТО, а наоборот, так Путин сделал соседнюю страну "мишенью номер один".
Кроме того, Жданов объяснил, чем важна Авдеевка для русской армии.
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