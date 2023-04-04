"Россияне были самые жестокие к нам именно в Буче": история Леонида Семиволоса, спасавшего людей из Киевщины и Чернигова

Киевская область была под временной оккупацией российских захватчиков с 24 февраля по 2 апреля 2022 года. Главной целью России была столица – Киев. Когда российские войска вошли в населенные пункты Киевщины, неравнодушные украинцы самостоятельно приступили к эвакуации людей, спасая их от зверст врага. Среди них был Семиволос Леонид Николаевич – водитель школьного автобуса "Гребинковский лицей" Гребенковского поселкового совета.

Историю небезразличного украинца рассказали в Гребенковской поселковой территориальной громаде.

Леонид Николаевич участвовал в эвакуации людей из г. Ирпень, пгт. Макаров, г. Гостомель, с. Романовка, г. Буча, пгт. Немешаево, пгт. Ворзель, пгт. Боровая, с. Шевченково, с. Богдановка, пгт. Большая Дымерка и Чернигова.

Мужчина смог спасти более 950 человек на своем школьном автобусе.

"Первая эвакуация была 5 марта. К нам, водителям, обратились, что надо спасать наших людей. Никто не отказался. Не буду скрывать, страх был. Помню, как на блокпостах российский военнослужащий собрал у всех телефоны, положил в пакет и расстрелял его из автомата. Такой вот первый контакт с захватчиками. По дороге видели заброшенные автомобили, вещи людей… это было очень жутко", — вспоминает Леонид Николаевич.

Первоначально пытались вывезти женщин и детей. Леонид Николаевич рассказал, что больше всего он запомнил спасение людей из Бучи, ведь именно там были самые жесточайшие россияне.

"Мы ехали колонной, и в это время в 30 метрах от нас российский танк стрелял по многоэтажке. По нам летел кирпич и другие остатки от дома. Автобусам попробивало колеса. Россияне были самые жестокие к нам именно в Буче. Вся дорога засыпана обломками, железом. И ты понимаешь – пробьешь колеса и уже никуда не доедешь… Немного отклонился от маршрута – и тебя окружают их БТРы, солдаты… На тебя наводят пулеметы, автоматы… У нас на глазах они захватили в плен работника ГСЧС…Садили людей по максимуму. В Гостомеле было столько людей, что не все поместились в автобусы. И они следовали за нами пешком", — рассказал водитель.

Леонид Николаевич также вспоминает, что людям неоднократно приходилось ночевать в Буче, а уже утром он и другие водители снова возвращались, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако труднее всего было спасать людей из Чернигова из-за разрушенных дорог и постоянных обстрелов.

"Все дороги были заминированы, мы ехали по полям, добирались по грязи. Боялись, чтобы дождя не было, потому что тогда бы не доехали. А нас там люди ждали. Из Чернигова вывозили раз четыре. Последний — 21 марта. Приехали поздно вечером, голодные, холодные. Максимальное внимание было к дороге. 380 километров по бездорожью. В городе не было ни света, ни воды, ни газа. Ничего. Соляры назад уже почти не было. Спасибо полиции — кто канистру, кто пол канистры, но нас заправили. А вывозили мы людей из больницы, болеющих почками. В моем автобусе было человек 4-5 совсем неходящих. Люди в креслах колесных, больные. И мы попали под обстрел. Понимаю, что для россиян понятие гуманитарного коридора и не было, единственный возможный въезд для эвакуации был через мост над Десной, со стороны Куликовки, он был уже поврежден, но проездной, автобусы ехали осторожно, между пробитых насквозь дыр в переправе, но и быстро, чтобы успеть между обстрелами. Только выскочили с моста, и его россияне добили. Один автобус после такого просто заглох посреди дороги. Рассадили людей по другим, никого не бросили, а автобус бросили. Весь путь туда и обратно эвакуация проходила между разорванными и неразорванными снарядами, они торчали из-под земли прямо у дороги. Много эвакуаций было..."

Напомним, Валерий Залужный показал мощное видео к годовщине освобождения Киевщины.

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