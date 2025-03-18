У Києві запустять рух наземного громадського транспорту під час тривог - дата

Тимур Ткаченко анонсував нові правила руху транспорту у Києві під час тривог.

У Києві від 21 березня запустять рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху. Тоді пасажири зможуть залишити салон за бажанням, а водії повідомлять про можливість подальшого руху. Після висадки усіх охочих транспорт продовжить маршрут.

Відповідні зміни внесуть до посадових інструкцій водіїв.

"Це не просто зміна правил — це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися!" — заявив Ткаченко.

Поїзди наземною частиною метро під час повітряної тривоги не курсуватимуть, зазначили в КМДА.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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