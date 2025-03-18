Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смертельні ігри: що відомо про хлопчика, якого вдарило струмом на даху електрички

Смертельні ігри: що відомо про хлопчика, якого вдарило струмом на даху електрички

У Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички / Фото: Київ Оперативний

Хлопець боровся за власне життя п'ять днів.

Учнівський та педагогічний колектив Крюківщинського ліцею "Лідер" розповів про хлопця, який помер внаслідок удару струмом на даху електрички.

Про це вони написали у Facebook.

Він був учнем шостого класу.

"Учнівський та педагогічний колектив Крюківщинського ліцею "Лідер" з глибоким сумом повідомляє, що 18 березня 2025 року після необережного вчинку, який призвів до трагічних наслідків, помер учень 6-Д класу Темний Назар. Щирі співчуття родині, царство небесне Назару", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, трагедія сталася  на залізничній станції "Київ-Волинський", 13 березня. Лікарі госпіталізували хлопчика з тяжкими опіками. Проте 18 березня стало відомо про його загибель.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація