Зупинка транспорту під час тривог: голова Київської МВА зробив різку заяву

Тимур Ткаченко зазначив, що ніхто не зміг пояснити логіку зупинки транспорту під час тривог.

Жоден із тих, хто голосував за рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві, не зміг пояснити його логіку або надати відповідні аналітичні документи.

Про це заявив голова КМВА Тимур Ткаченко під час круглого столу "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає "Хмарочос".

Ткаченко, який заступив на посаду з початку року, запросив офіційні документи, на підставі яких було прийнято відповідне рішення.

"Окрім самого рішення, більше ніяких аналітичних, інформаційних матеріалів, в принципі, не було. Позиція військових станом на сьогодні офіційно також не була надана для того, щоб приймалося відповідне рішення", — зазначив Ткаченко.

Голова КМВА наголосив, що якби зупинявся не лише комунальний, а й приватний транспорт, рішення могло б мати сенс.

"Жоден з тих, хто голосував за це рішення, не зміг мені дати документи, які б підтверджували ефективність або аналітику даного рішення. Люди, які виходять з комунального транспорту, сідають в приватний, платять більше коштів. І, відповідно, для них закінчується все просто тим, що вони вище платять тариф", — наголосив Ткаченко.

Серед учасників круглого столу був також заступник голови КМДА Микола Поворозник, який наполягав на тому, що Рада безпеки керувається рекомендаціями поліції та рятувальників.

Водночас у ДСНС вже роз’яснювали, що не вимагають зупиняти транспорт. Всі інші міста, що ухвалювали подібне рішення, зрештою його скасували.

У той же день міський голова Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у дестабілізації управління містом.

Нагадаємо, у столиці вранці сили ППО працювали по ворожих безпілотниках. Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння травʼяного настилу та чагарників. Інформація про потерпілих наразі зʼясовується.

Читайте також: