В Киеве запустят движение наземного общественного транспорта во время тревог — дата

Тимур Ткаченко анонсировал новые правила движения транспорта в Киеве во время тревог.

В Киеве с 21 марта запустят движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, во время воздушной тревоги транспорт останавливается у укрытий по маршруту движения. Тогда пассажиры смогут покинуть салон по желанию, а водители сообщат о возможности дальнейшего движения. После высадки всех желающих транспорт продолжит маршрут.

Соответствующие изменения внесут в должностные инструкции водителей.

"Это не просто смена правил — это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться!" – заявил Ткаченко.

Поезда по наземной части метро во время воздушной тревоги не будут курсировать, отметили в КГГА.

Напомним, Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве будет создана рабочая группа, которая должна наработать решение о работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Читайте также: