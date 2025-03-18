Очевидиця розповіла про влучання "Шахеда" на подвір'я київської школи

У Києві під час повітряної тривоги 18 березня був збитий російський безпілотник, уламки якого потрапили на територію школи в Деснянському районі столиці. Школярка, яка там навчається, розповіла подробиці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю українським телеканалам.

"На цей період я була вдома, я почула вибух, і потім подивилася в новинах, що воно впало біля моєї школи. Всі, хто був у школі в цей момент, перебувають в укритті", — сказала вона.

"До цього я чула вибухи ППО і потім вже цей вибух, ці новини. Я навіть спочатку не повірила, що це впало на мою школу, але потім подивилася — Деснянський район, а в Деснянському районі це тільки одна в нас школа, 23", — розповіла школярка.

За її словами, вона підтримує зв’язок зі своїми однокласниками та класною керівницею. Вони зараз у підвалі, пишуть, що все добре, але їм страшно.

Школярка розповіла, що хоча вибуху безпілотника не було, швидка допомога приїхала, ймовірно, через те, що в "Шахеда" є активна бойова частина, і медики були на місці, щоб надати допомогу постраждалим у разі вибуху.

Нагадаємо, після атаки на Київ 18 березня у Мережі з’явилися перші кадри падіння уламків безпілотника на території однієї зі шкіл.

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