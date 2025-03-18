У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: в чому причина

Висота флагштока становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонни. Саме полотнище має розмір 16 на 24 метри.

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України, розташований на Печерських пагорбах.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов. У столиці очікується сильний вітер та негода, тому, щоб запобігти пошкодженню полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погоди.

“Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві залицяльник запросив жінку на побачення та пограбував.

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