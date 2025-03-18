У Києві на території школи впали уламки ворожого безпілотника: з'явилися перші подробиці

Ворожі дрони-камікадзе регулярно атакують Київ та інші українські міста, завдаючи ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

У Києві на територію однієї зі столичних шкіл впали уламки ворожого безпілотника, що спричинило займання.

Про це повідомили в ДСНС України.

Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу швидко ліквідували, що дозволило уникнути значних пошкоджень.

“Під час атаки всі учні та педагоги перебували в укритті, що дозволило уникнути постраждалих”, – зазначили в рятувальній службі.

Наслідки атаки РФ на Київ

Наслідки атаки РФ на школу в Києві

Нагадаємо, росіяни вдарили по Україні "Шахедами" в ніч проти 18 березня. ППО знищила 63 дрони, а 64 — було локаційно втрачено.

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